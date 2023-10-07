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تداول إسرائيليون مشاهد توثق حدوث هلع ورعب داخل مطار بن جوريون الإسرائيلي، في أعقاب إطلاق عملية طوفان الأقصى.

ودوت أصوات أجهزة الإنذار، وسط حالة من الهلع التي أصابت المسافرين في أروقة المطار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.