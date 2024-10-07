حملة لتنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية بمحمية رأس محمد في جنوب سيناء

أطلقت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في جنوب سيناء، حملة لتنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية بمحمية رأس محمد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة، للحفاظ على الكائنات البحرية والنباتية.

وأكد مصدر بإدارة البيئة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح اليوم الإثنين، أنه شارك في الحملة غواصين متطوعين وأجانب من مستكشفي الشعاب المرجانية؛ للحفاظ على نظافة المياه والشعاب المرجانية النادرة كون المحمية تحتوي على مناطق غطس غنية بالكثير من النباتات والأسماك البحرية النادرة التي ليس لها مثيل حول العالم.

وأوضح المصدر، أن الحملة بدأت بمنطقة الأنقليس، ونجح المتطوعون في استخراج كيس ضخم من خيوط شباك الصيد بوزن 25 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى تنظيف منطقة غوسلاني التي جرى استخراج كميات كبيرة من البلاستيك، ولكنها مازالت تحتاج إلى العديد من حملات النظافة لإظهارها بالشكل الحضاري أمام السائحين المترددين على المحمية.

وأضاف أن جميع الغواصين المتطوعين أبدوا استعدادهم للمشاركة في حملات النظافة المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، بجانب التنسيق مع إدارة المحمية لإعطاء كل زائر كيس قمامة لحماية هذه المنطقة الخلابة من التلوث.