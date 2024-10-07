جيش الاحتلال يطلب من سكان 25 بلدة وقرية جنوب لبنان مغادرتها فورا

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان نحو 25 بلدة وقرية بجنوب لبنان، مغادرتها فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إنذارًا عاجلًا لسكان: صربين، ومروحين، وشيحين، وأم التوت، وأم توته، وبستان، والزلوطية، ويارين، والضهرية، ومطمورة، والجبّين، وطير حرفا، وأبو شاش، وعلما الشعب، والناقورة، وعين شمع وراس الباضة، ومجدل زون، والمنصوري، والمقصبة، ومزرعة بيوت السياد، والسماعية، ورشيدية، وعين بعال، والبازوريه، والحنيّة.

وجدد المزاعم بأن «نشاط حزب الله يجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة»، مُدعيًا: «الجيش لا يريد المساس بكم. من أجل سلامتكم يجب عليكم إخلاء منازلكم فوراً والتحرك فورا شمال نهر الأولي».

وزعم أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر»، داعيًا إياهم إلى عدم التوجه جنوبا.

وأضاف: «أي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم إلى الخطر. سوف نخبركم متى عليكم العودة إلى منازلكم عندما يحين الوقت لذلك»، وفقًا لادعائه.