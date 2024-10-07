24 فيلمًا تتنافس على جوائز الدورة العاشرة لمهرجان الفيلم الوثائقي والروائي القصير بجربة

أغلقت إدارة المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بجربة في ولاية مدنين بتونس باب استقبال الأفلام المرشحة للمسابقة الرسمية في الدورة العاشرة للمهرجان، التي تقام في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2024.

كما كشف المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير عن الملصق الرسمي للدورة العاشرة، حيث استقبلت لجنة الفرز والاختيار 355 فيلمًا بين وثائقي وروائي قصير، وبدأت في مشاهدة الأفلام خلال الأيام الماضية لترشيح 24 فيلمًا، منها 12 فيلمًا وثائقيًا و12 فيلمًا روائيًا قصيرًا، للتنافس على جوائز المهرجان في مسابقتي "الفيلم الوثائقي" و"الفيلم الروائي القصير"، والتي تتضمن ثلاث جوائز: "الخلال الذهبي، الفضي، والبرونزي".

وقال مدير المهرجان، المخرج محمد ثابت، إن الدورة الجديدة من المهرجان تُقام تحت شعار "السينما والتسامح"، وذلك بمناسبة إقامة المهرجان هذا العام في جزيرة الأحلام "جربة" التي تقع في ولاية مدنين. فهي أرض تعاقبت عليها الحضارات وتلاقحت فيها الأديان، مما جعلها أرضًا للتسامح بامتياز، منوها أن كل مكان فيها يعكس روح التسامح ويبرز البُعد الإنساني، وهو أمر مهم جدًا يحتاجه العالم اليوم للتعايش السلمي والعيش المشترك والرقي في التعامل، وهذا ما يمكن أن تعكسه السينما.

وأضاف مدير المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير أن إدارة المهرجان تستعد لتنظيم فعاليات هذه الدورة العاشرة في جزيرة جربة "جزيرة الأحلام" على مدار 5 أيام، في دورة خاصة واستثنائية بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق المهرجان، والذي تشارك فيه أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية.