قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قامت بشراء معدات وأسلحة عسكرية بما قيمته 2ر1 تريليون روبية من مصادر محلية بنهاية 2024- 2025 حيث تركز بشكل متزايد على تعزيز الاعتماد على الذات لمواجهة التحديات الأمنية الوطنية، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

في خطاب له خلال إحدى الفعاليات ، قال سينج إن الحكومة تدرك بشكل تام ديناميكيات ساحة المعركة المتغيرة، خاصة أهمية حروب عدم الاشتباك التي يتم فيها التعامل باستخدام الطائرات المسيرة وإنها تستعد لها وفقا لذلك.

وفي السياق ذاته، أكد سينج على أهمية تعزيز صناعات الدفاع الهندية لمواجهة التحديات الأمنية التي لا تعد ولا تحصى.

وأضاف،:" في 2021-2022، بلغت مشترواتنا من المصادر المحلية نحو 74 مليار روبية، ولكن بنهاية 2024-2025، ارتفعت المشتروات من المصادر المحلية إلى نحو 2ر1 تريليون روبية".

وأضاف: "هذا التغيير لا يتعلق بالبيانات فقط، ولكن يتعلق أيضا بالعقلية".

وأوضح وزير الدفاع الهندي أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي اتخذت العديد من المبادرات السياسية في غضون السنوات العشر الماضية لتشجيع التصميم والتطوير والتصنيع المحلي لمعدات الدفاع في البلاد.

وأشار إلى أنه بموجب هذه المبادرات، يتم إعطاء الأولوية القصوى الآن للمصادر المحلية في اقتناء المعدات العسكرية.