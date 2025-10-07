أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الاثنين أنه تم إطلاق سراح أكثر من 35 ألف شخص من السجون ومراكز الاحتجاز بموجب قانون عفو واسع النطاق تم إقراره في وقت سابق من العام الجاري.

وقال المجلس إن نحو 144 ألف شخص آخرين، من بينهم متهمون محتجزون في انتظار المحاكمة ومتهمون خرجوا بكفالة أو يواجهون أوامر اعتقال، سيكونون مؤهلين للإفراج عنهم أو لتجنب السجن بموجب القانون.

وأضاف المجلس أن المحاكم استردت أكثر من 4ر34 مليون دولار كتعويضات من أشخاص مدانين بالسرقة والفساد.

وتمت الإشادة بالقانون الذي تم إقراره في يناير كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ بالسجون. وقال وزير العدل في مايو إن السجون الـ 31 في البلاد يوجد بها نحو 65 ألف سجين على الرغم من أنها بنيت لاستيعاب نصف هذا العدد فقط.

ويشمل العفو جرائم مثل الفساد والسرقة وتعاطي المخدرات، ولكنه يغطي أيضا بعض الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، لكنه لا يشمل الذين أدينوا بجريمة قتل فيما يتصل بتهم تتعلق بالإرهاب.