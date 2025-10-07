حزب الله اللبناني: العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة

أكد حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه مع شعب فلسطين المقاوم والصامد الذي سطر بثباته وصبره الممزوج بالمآسي ‏والآلام، أسمى دروس العزة والكرامة، معتبرا أن "العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة".

وقال حزب الله، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق معركة طوفان الأقصى البطولية، إن الطوفان هو "معركة الفداء والتحرير والإرادة ‏والصمود، معركة مواجهة الظلم والاحتلال والدفاع عن المقدسات والكرامة"، مجددا العهد أنه "مع شعب فلسطين المقاوم والصامد الذي سطر بثباته وصبره الممزوج بالمآسي ‏والآلام، أسمى دروس العزة والكرامة في وجه أعتى كيان إسرائيلي مجرم بإدارة أميركية ‏وحشية وأمام عالم خانع مكبل يتفرج على المجازر والقتل والتدمير دون أن يحرك ساكنا".

واعتبر أن "هذه المناسبة التاريخية العظيمة ستبقى خالدة في التاريخ، عن شعب ثار على المحتل ‏المغتصب لأرضه، فقاتل وضحى وصمد، وبإذن الله سينتصر، فهو جدير بالنصر، وستعود ‏فلسطين كاملة لأهلها رغما عن كل متآمر ومطبع ومتخاذل، هذا وعد إلهي والله لا يخلف ‏وعده".

وأضاف "لقد كشفت هذه المعركة المقدسة من لحظتها الأولى، الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني المجرم ‏المتجرد من أي صفة إنسانية والمدعوم من الطاغوت الأمريكي المتجبر الذي يدوس على ‏كل القوانين والقرارات الدولية والاعتبارات الإنسانية وينتهك سيادات الدول، معتديا عليها ‏وعلى شعوبها، موغلا في ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية وممارسة حرب التجويع ‏والتهجير بحق أهل غزة، كاشفا جهارا عن مخططاته التوسعية والعدوانية".

ورأى أن "أمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها مرهون بوحدة الموقف والكلمة وتعاون الدول العربية ‏والإسلامية وشعوبها، ورص الصفوف دعما للمقاومة وخيارها، وترجمة المواقف الرافضة ‏للعدوان الإسرائيلي إلى أفعال تردع هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة".

ولفت إلى أنه "على هذه ‏الأمة أن تدرك أن هذا الكيان هو خنجر مزروع في قلبها وغدة سرطانية خبيثة يجب ‏استئصالها قبل أن تتفشى وتؤدي حيثما حلت إلى الدمار والخراب".

وأكد حزب الله استمراره "في حفظ أمانة المقاومة ودماء الشهداء".