اختتم وفدان من إسرائيل وحركة حماس اليوم الأول من المفاوضات غير المباشرة في شرم الشيخ بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وتناولت المباحثات التي جرت، يوم الاثنين، قضايا خلافية مثل المطالب بانسحاب إسرائيل ونزع سلاح الحركة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأيدت كل من إسرائيل وحماس المبادئ العامة لخطة ترامب التي تقضي بوقف القتال وإطلاق سراح الأسرى وتدفق المساعدات إلى غزة.

ودعا ترامب إلى إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق نهائي، فيما قالت واشنطن إن الطرفين وصلا لأقرب نقطة يبلغانها حتى الآن باتجاه إنهاء القتال.

من جانبه، قال ترامب، أمس الاثنين، إنه يعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا.

وأشار ترامب، في حديثه مع الصحفيين بالمكتب البيضاوي، إلى إحراز تقدم هائل في هذا الشأن.

وبحسب "رويترز"، استثمر ترامب، الذي يصف نفسه بأنه الزعيم الوحيد القادر على تحقيق السلام في غزة، الكثير من نفوذه السياسي في الجهود الرامية لإنهاء الحرب التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف، وأدت إلى عزلة متزايدة لإسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على الساحة الدولية.

لكن كلا الجانبين يسعى إلى توضيحات بشأن تفاصيل جوهرية، منها مسائل قضت على جميع المحاولات السابقة لإنهاء الحرب وقد تعرقل التوصل لتسوية سريعة.