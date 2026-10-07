اعتقال 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بالاختناق جراء هجوم مستوطنين على مردا

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والفلفل، واعتقل ثلاثة آخرين، اليوم الأربعاء، خلال هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين على قرية مردا شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال وشرطته اقتحموا القرية، وأطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه قاطفي الزيتون، فأصيب فلسطينيون بالاختناق بالغاز السام والفلفل، فيما منعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الوصول إليهم، كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الفلسطينيين، وأغلقت مداخل القرية كافة، ومنعت الفلسطينيين من قطاف ثمار الزيتون، عقب تحطيم محتويات عدد من المنازل.