جامعة الفيوم تفتح باب التقدم لبرنامج دراسات عليا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعلوم الرياضة

أعلنت جامعة الفيوم فتح باب التقدم لبرنامج الدراسات العليا "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة" بدرجتي الدبلوم والماجستير، وذلك حتى 25 أكتوبر 2026، في إطار برنامج بيني مشترك بين كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم الرياضة، يستهدف إعداد كوادر متخصصة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المجالات الرياضية.

ويأتي البرنامج تحت رعاية الدكتور شريف محمد صبري العطار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث.

ويستهدف البرنامج تأهيل دارسين يمتلكون القدرة على تحليل البيانات الرياضية وتحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب تطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليل المتقدم، وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في تحسين الأداء الرياضي وتصميم وتطوير البرامج التدريبية.

كما يركز البرنامج على ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، من خلال المشروعات التطبيقية ودراسات الحالة، بما يسهم في تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل الرقمي وفتح مسارات وظيفية جديدة تجمع بين علوم الرياضة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وتتضمن المقررات الدراسية موضوعات تحليل البيانات والإحصاء الرياضي، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الرياضي، وتحليل الأداء الرياضي ودعم اتخاذ القرار، والبرمجة وتطبيقاتها في علوم الرياضة، فضلا عن الأجهزة القابلة للارتداء والتقنيات الذكية، والتعلم الآلي والنمذجة والتنبؤ.

ويشمل البرنامج كذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الإصابات والتأهيل الرياضي، وإنترنت الأشياء وتطبيقاته الرياضية، بما يتيح للدارسين التعرف على أحدث الأدوات التكنولوجية المستخدمة في متابعة الأداء وتحليل البيانات والتنبؤ بالنتائج ودعم القرارات الفنية والتدريبية.

وتعتمد الدراسة في البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، بما يوفر إطارا أكاديميا يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقات العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الرياضة.