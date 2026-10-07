وزير الخارجية الروسي: واشنطن تتفهم موقف موسكو بشأن عقد اجتماع ثلاثي حول أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفهمت موقف موسكو فيما يخص عقد اجتماع ثلاثي للمفاوضات حول أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي يريد معرفة المقترحات التي سيطرحها الوفد الأوكراني خلال أي لقاء محتمل.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول رابطة الدول المستقلة: "لقد أوضحنا أنه في ظل هذه الظروف، نريد أن نفهم المقترحات التي سيرسلها زيلينسكي مع برلمانييه. هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وقد أحيط الجانب الأمريكي علما بموقفنا وأبدى تفهما له".

وأضاف: "ضميرنا مرتاح؛ ناهيك عن أننا قبلنا المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة، في أغسطس العام الماضي، الذي طرح خلال القمة التي جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح لافروف أن موسكو قيمت الوضع بشأن أوكرانيا خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، قائلا: "لقد قيمنا الوضع الراهن بشأن أوكرانيا، وشكرنا شركاءنا على تفهمهم لضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع".

ويذكر أن اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يعقد في منطقة أوازا السياحية الواقعة على ضفاف بحر قزوين بالقرب من مدينة تركمانباشي بجمهورية تركمانستان