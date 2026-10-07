الأهلي يهزم فلاورز البنيني في بطولة أفريقيا لكرة اليد رجال

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على حساب نظيره فلاورز البنيني، بنتيجة 44-19، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي تقام في أنجولا حتى 14 أكتوبر.

وانطلقت المباراة على صالة كيلامبا، في أنجولا، وتفوق فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي منذ بداية المباراة وحسم الشوط الأول بنتيجة 18-10، قبل أن يواصل تألقه في الشوط الثاني ويحسم المباراة لصالحهه بنتيجة 44-19.

وعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين لشرح العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة، لضمان الظهور بشكل مميز وتحقيق الفور.

وكان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على إنتركلوب الأنجولي بنتيجة 38-24، مساء أمس، الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريق في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في أنجولا.