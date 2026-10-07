طلاب مدارس الشيخ زويد وشيوخ القبائل يشاركون في مسيرة احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر

شارك طلاب مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية في مسيرة وطنية حاشدة، احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور محمد أحمد المغربي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وأيمن أحمد أبو شقرة، المدير العام لإدارة الشيخ زويد التعليمية، إلى جانب عدد من شيوخ القبائل والعائلات والوجهاء ورؤساء الإدارات المختلفة.

وقال أيمن أحمد أبو شقرة، المدير العام لإدارة الشيخ زويد التعليمية، إن طلاب المدارس رفعوا خلال المسيرة أعلام مصر، وحملوا اللافتات التي عبرت عن اعتزازهم بالانتصار وروح الوطنية والانتماء، وسط أجواء احتفالية تخللتها الأناشيد الوطنية، التي أضفت على الفعاليات أجواءً من الحماس والفخر.

وأكد أن المشاركة الطلابية تعكس أهمية غرس قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب، وتعريف الأجيال الجديدة ببطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة المصرية، وما تمثله انتصارات أكتوبر من ملحمة وطنية خالدة في تاريخ مصر.