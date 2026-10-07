أعلن الاتحاد المصري للجولف انطلاق فعاليات البطولة العربية للناشئين والشباب للجولف 2026، بمشاركة نحو 120 لاعبًا يمثلون 13 دولة ، في تجمع رياضي كبير يعكس مكانة مصر على خريطة الجولف العربي وقدرتها على تنظيم واستضافة البطولات الكبرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في مدينتى للإعلان عن تفاصيل البطولة والاستعدادات الخاصة باستضافتها، بحضور كل من محمد أنور ، نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف، وعادل الفايد ، نائب رئيس الاتحاد العربي للجولف ، و هاني العبد اللات ، رئيس الحكام بالاتحاد العربي للجولف ، وستيوارت كلايتون ، المدير الفني للمنتخبات الوطنية للجولف، و جوش نورث ، مدير البطولات بالاتحاد المصري للجولف .

وأكد محمد أنور، نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن استضافة مصر للبطولة العربية للناشئين والشباب للعام الثاني على التوالي، وبمشاركة 13 دولة، تعكس المكانة الرائدة التي تتمتع بها مصر على خريطة الجولف العربي، والثقة الكبيرة في قدراتها التنظيمية، موجهًا الشكر إلى الاتحاد العربي للجولف على إسناد استضافة البطولة لمصر. وأشار إلى أن «مصر قلب الجولف العربي، مثلما تمثل قلب الدول العربية»، لافتًا إلى أن تاريخ ممارسة الجولف في مصر يمتد لنحو 140 عامًا، وهو ما يعكس عمق وتجذر اللعبة في البلاد.

وأضاف أن الجولف المصري شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، سواء على مستوى تنظيم واستضافة البطولات الكبرى أو توسيع قاعدة الممارسة وزيادة مشاركة الناشئين والشباب، مؤكدًا أن الاتحاد المصري للجولف يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الناشئين واكتشاف المواهب الواعدة وإعداد أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على المنافسة على المستويين العربي والدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر وتعزيز مستقبل الجولف في المنطقة.

من جانبه، أعرب عادل الفياض، نائب رئيس الاتحاد العربي للجولف، عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيدًا بما لمسه من مستوى تنظيمي واستعدادات وتجهيز للملاعب وحفاوة في استقبال الوفود واللاعبين. وأكد الفياض أن الاتحاد المصري للجولف عمل على تذليل مختلف المعوقات وتوفير متطلبات البطولة بصورة تليق بمكانة مصر، خاصة في ظل المشاركة العربية الواسعة والعدد الكبير من اللاعبين.

بدوره، وجه هاني العبد اللات، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للجولف، الشكر إلى مصر والاتحاد المصري للجولف على استضافة ورعاية البطولة للعام الثاني على التوالي، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاح المنافسات.

وتقام منافسات البطولة العربية للجولف من غد الخميس ٨ الى السبت ١٠ أكتوبر على ملاعب مدينتي وميراج سيتي ، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة، يمثلون 13 دولة عربية ، هي : المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، لبنان ، فلسطين ، عمان ، البحرين ، الأردن ، تونس ، ليبيا ، قطر ، العراق ، المغرب ، ومصر الدولة المضيفة . وتشهد البطولة منافسات في مختلف الفئات العمرية للجنسين، وهي: تحت 13 و 16 سنة أولاد وبنات ، تحت 18 سنة أولاد ، وتحت 21 سنة شباب وفتيات.

وتأتي البطولة في إطار استراتيجية الاتحاد المصري للجولف ، برئاسة عمر هشام طلعت ، لتوسيع قاعدة الجولف بين الناشئين والشباب، وزيادة فرص الاحتكاك بين اللاعبين العرب واكتشاف المواهب الواعدة، بما يسهم في دعم مستقبل اللعبة عربيًا وإعداد لاعبين قادرين على المنافسة في البطولات الإقليمية والدولية.