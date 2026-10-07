تصاعدت شكاوى عدد من المواطنين بمحافظة قنا بشأن صعوبة الحصول على أسطوانات البوتاجاز في بعض المناطق، وسط مطالب بتكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ التوزيع، والتأكد من وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالسعر الرسمي، بالتزامن مع حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات المتعلقة بالمواد البترولية والسلع المدعمة.

وقال أحمد حسين، من مركز الوقف، خلال حديثه مع "الشروق"، إن المواطنين يواجهون صعوبة في الحصول على أسطوانة البوتاجاز، خاصة مع زيادة الطلب، موضحا أن بعض الأهالي يضطرون إلى البحث في أكثر من مكان للحصول عليها، مطالبا بزيادة الرقابة على عمليات التوزيع وضمان توافر الأسطوانات بالكميات الكافية.

وأضاف عليان محمود، من مركز قنا، أن المواطن عندما لا يجد الأسطوانة في المستودع يضطر للبحث عنها لدى منافذ أخرى، وهو ما يزيد من معاناته، مطالبا بتشديد الرقابة لمنع بيع الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي، والتعامل مع أي محاولات لاستغلال احتياجات المواطنين.

في المقابل، كثفت الأجهزة الرقابية بمحافظة قنا حملاتها على الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تنفيذا لتوجيهات اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات التموينية على مدار الساعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة المنشآت والأنشطة التجارية وحركة تداول المواد البترولية، والتصدي لكل صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بقيادة حسن القط، وكيل وزارة التموين، حملة رقابية مكبرة بمركز نجع حمادي، لمتابعة حركة تداول المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز.

وأسفرت الحملة عن ضبط مستودع بوتاجاز لقيامه ببيع الأسطوانات للجمهور بأزيد من السعر الرسمي المقرر.

وأكدت المحافظة أن الحملات الرقابية تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة التلاعب بالسلع المدعمة والمواد البترولية، والتأكد من التزام التجار والمستودعات بالأسعار والاشتراطات القانونية، حفاظا على حقوق المواطنين والصحة العامة.