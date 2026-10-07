ملكة النرويج تعلق ارتباطاتها الرسمية حتى منتصف 2027

قال البلاط الملكي النرويجي، اليوم الأربعاء، إن ملكة النرويج ميته ماريت لن تقوم بأي ارتباطات رسمية لمدة تقل قليلا عن عام، وذلك بعد خضوعها لعملية زراعة رئة في يونيو الماضي.

وقال البلاط الملكي إن زوجة الملك هاكون الثامن "تخضع لفترة نقاهة وتأهيل، ولن يكون لها أي ارتباطات رسمية حتى الصيف المقبل."

ونشر البلاط الملكي الارتباطات الرسمية المقررة في نهاية فترة الحداد الملكي التي أعقبت وفاة الملك الراحل هارالد الخامس، والد هاكون.

وتم الإعلان أنه لا توجد خطط لتنظيم زيارات رسمية كبرى أو زيارات دولة خلال ما تبقى من العام، نظرا إلى أن التغييرات المصاحبة لانتقال العرش تتطلب وقتا.

ووفقا لبيان البلاط الملكي، ستواصل ولية العهد الأميرة إنجريد ألكسندرا إعطاء الأولوية لدراستها، رغم دورها الجديد في البلاط الملكي، وستعود إلى أستراليا في فبراير.