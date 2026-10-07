الأهلي يفوز على أبيدجان الإيفواري في بطولة أفريقيا لكرة اليد سيدات

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره أبيدجان الإيفواري بنتيجة 27-21، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والمقامة في أنجولا.

وأقيمت المباراة على صالة باولو بونزي، وشهدت تفوق فريق سيدات يد الأهلي منذ بدايتها وحسم الفريق الشوط الأول بنتيجة 14-11، قبل يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني وينهي المباراة بنتيجة 27-21، محققًا انتصاره الثاني في البطولة.

وخاض الفريق مرانا خفيفا أمس في فندق الإقامة، وحرص محمد عادل، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبات، لمراجعة الجوانب الفنية والخططية، والتأكيد على تنفيذ التعليمات المطلوبة خلال اللقاء.

وتضم مجموعة الأهلي كلًّا من: مازيمبي الكونغولي، أبيدجان الإيفواري، بريمييرو الأنجولي.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 38-17 في المباراة الأولى من دور المجموعات.

وتضم قائمة سيدات اليد في البطولة كل من: أمينة هشام - روان سعيد - نصرة عيد - منة الله سيد - رحمة محمد - كنزي حاتم - فرح الشاذلي - رنا راضي - ليلى هيثم - ملك أحمد - شهد الشواربي - أمينة عاطف - سهيلة خالد - ندى تامر - نوران خالد - جهاد وائل - آلاء صابر و شروق محمود. ‏‎