نائب وزير خارجية روسيا ينفي وجود مرتزقة روس في ليبيا

نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، صحة ما يتردد في الصحافة الأمريكية عن وجود مرتزقة روس في ليبيا، واصفا الأمر بالمزاعم العارية من الصحة.

وقال ريابكوف للصحفيين، خلال زيارة عمل يقوم بها إلى إسرائيل، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية: "أرفض بشكل قاطع مثل هذه المزاعم، نحن نعمل من أجل تحقيق تسوية في ليبيا وندعم الجهود الرامية إلى ذلك، بما فيها جهود الأمم المتحدة".

وأضاف: "نحن في حوار مع أولئك الذين يؤثرون على الوضع في ليبيا بطريقة أو بأخرى، ولا نعتقد أن هناك أسباباً لهذه المزاعم"، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام أمريكية كل أنواع الشائعات الخاطئة والتلفيقات المنسوبة إلى روسيا.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أشارت - في تقرير لها - إلى وجود 200 من المرتزقة الروس في ليبيا كجزء من استراتيجية توسيع التأثير الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.