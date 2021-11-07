الصين تطالب أمريكا بتصحيح تحركاتها المتمثلة في الانسحاب الاتفاق النووي مع إيران

ذكرت الصين أن الولايات المتحدة، يتعينعليها تصحيح تحركاتها المتمثلة في الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الصيني، وانج يي ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أمس السبت، أن الصين رحبت بقرار إيران للعودة إلى المحادثات النووية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال أمير عبد اللهيان لوانج إن إيران ملتزمة بالمحادثات حول إحياء الاتفاق النووي ومستعدة للتنسيق مع الصين في هذا الأمر.

وكانت إيران قد أعلنت الأسبوع الماضي استئناف المحادثات النووية متعددة الأطراف، المتعثرة منذ أشهر.

وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي المتعثر، الذي تم إبرامه عام 2015، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قبل أكثر من ثلاث سنوات.