البر الرئيسي الصيني يسجل 535 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 535 إصابة جديدة مؤكدة محلية ظهرت عليها أعراض مرض كوفيد-19.



وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 4961 إصابة محلية جديدة بكوفيد-19، بدون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم الاثنين وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وغادر إجمالي 276 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الأحد، مما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 252 ألفا و280 شخصا.



ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس الأحد، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.