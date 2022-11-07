قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، منصة للتعاون الإقليمي، وتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتي.



وأضاف في كلمة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، مساء الاثنين، أن المبادرة تتيح التعاون بين الجهود الإقليمية والدولية، بصورة بينية تتعدى الحدود، وتعزز فرص السلام والتنمية بين شعوب المنطقة.



وأشار إلى أنها «منصة لنقل الخبرات والتجارب لحماية البيئة، وتعمل على تشجيع الابتكار والحلول القائمة على الطبيعة، للحد من تدهور الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».



ولفت إلى أن المبادرة تساعد اليمن على إعادة تأهيل نظم التنوع الحيوي والنباتي، التي تعرضت للتدهور جراء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي.



ونوه إلى أن مليشيا الحوثي أحرقت الأرض، بسبب زراعة آلاف الألغام البرية والبحرية، الأمر الذي أدى إلى ضغط على التنوع الحيوي بشكل عام، والنباتي بشكل خاص.



وتسلمت مصر رئاسة القمة أمس من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.



واليوم الاثنين، عُقدت الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.



وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات.



كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس السيسي في عدد منها بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.