ميلوني وسوناك يؤكدان ضرورة مواصلة تقديم رد موحد على التدخل الروسي في أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني أنه يجب على المجتمع الدولي أن يواصل تقديم رد موحد على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن ذلك جاء خلال محادثات ثنائية بين سوناك وميلوني، اليوم الاثنين، في شرم الشيخ على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27).

وبحسب بيان أصدره مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، ناقش سوناك وميلوني التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي بدءا من الحاجة إلى رد موحد على العملية الروسية في أوكرانيا، وشددا على أهمية التعاون بين إيطاليا والمملكة المتحدة في إطار مجموعة السبع وحلف شمال الأطلنطي (ناتو).

وقال المكتب "إن الزعيمين أوضحا أن إيطاليا وبريطانيا ستتمكنان من تعزيز الروابط عبر المحيط الأطلنطي معا"، كما أكد سوناك وميلوني مجددا رغبتهما في مزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين روما ولندن.