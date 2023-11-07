وزير الدفاع الإسرائيلي: لا هدنة إنسانية في غزة دون عودة المحتجزين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن «بلاده لن توافق على هدنة إنسانية في قطاع غزة، دون عودة المحتجزين لدى حركة حماس».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: «نحارب بقوة في قطاع غزة، وندافع عن أمننا على الحدود مع لبنان، وسلاح الجو جاهز للتعامل مع أي احتمالية في كل اتجاه».

وأشار إلى أن بلاده تسعى لتحقيق هدف واحد وهو «تحقيق الانتصار»، متوقعًا أن تزداد الضغوط عليهم في الأيام المقبلة، ما سيدفعهم لاتخاذ «قرارات قيادية صعبة».

وأكمل: «لا يمكن وقف القتال حتى نحقق الأهداف المرجوة بالحرب التي فرضت علينا، لا تراجع للوراء بل التقدم إلى الأمام حتى الانتصار على حماس وإعادة المحتجزين».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10328 شخصا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في تصريحات للصحفيين، إن 548 شخصا استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الشهداء إلى 10328 شخصا، بينهم 4237 طفلا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصا.