قال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر 70% من شبكات ومحطات التوزيع والنقل للطاقة الكهربائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 250 خط تحويل دُمِّر بشكل كامل، وتدمير أكثر من 300 ألف وصلة منزلية ضغط منخفض.

وأشار إلى أنّ قطاع الكهرباء أصبح مُدمرا بالكامل، وبحاجة إلى إعادة بناء، موضحا أنه جرى إعداد خطة في هذا الصدد تتضمن ثلاث مراحل.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ مباشرة بعد العدوان الإسرائيلي، عبر التزويد بمولدات ووقود لتشغيل المؤسسات الحيوية، ثم إعادة بناء شبكات الضغط المتوسط لتزويد المؤسسات الحيوية بالطاقة الكهربائية، ومن ثم إعادة بناء كل الشبكات.

ونوه بأن تكلفة هذه الأعمال تزيد عن 100 مليون دولار لإنجاز هذه الأعمال.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين.