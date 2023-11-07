 المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يصدر بيانا حول الإحصاءات الإنسانية المخيفة في القطاع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يصدر بيانا حول الإحصاءات الإنسانية المخيفة في القطاع

وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 3:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 3:16 ص

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء اليوم الاثنين بيانا، أوضح من خلاله أن نحو 2%؜ من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين.

وجاء في البيان: "نحو 2%؜ من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى، تستقبل مستشفيات قطاع غزة بالمتوسط جريحا في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة".

وأضاف: "متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة، بالإضافة إلى أن 70%؜ من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات، 30 ألف طن من المتفجرات قصف بها قطاع غزة، بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع".

وأشار البيان إلى أن نصف مستشفيات قطاع غزة و62%؜ من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا، مضيفا أن 50%؜ من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات، و10%؜ من الوحدات السكنية بقطاع غزة هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن.

وختم البيان: "33%؜ من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9%؜ منها خرجت عن الخدمة، و14%؜ من مساجد قطاع غزة تضررت، و5%؜ منها هدمت بشكل كامل".


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