وسائل إعلام لبنانية: غارة إسرائيلية على جبل اللبونة جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة صباح اليوم الثلاثاء، على جبل اللبونة جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن طيران الاحتلال أغار على جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة، في وقت حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن أمس الاثنين، استهداف ‏التجهيزات الفنية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، بحسب قوله.

وقال الحزب، في بيان له، إنه تم تدمير هذه التجهيزات، مشيرًا إلى استهداف ‏موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، مما أدى إلى إصابتهما.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت إطلاق 30 صاروخًا وقذيفة من لبنان تجاه مواقع الجيش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما رد الجيش بالمدفعية على مصادر النيران.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية، قد أفادت بأن جيش الاحتلال استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، مشيرة إلى تحلّيق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.