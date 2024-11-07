وزير الداخلية الفرنسي ينتقد رفع لافتة «فلسطين حرة» أثناء مباراة لسان جيرمان

قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، اليوم الخميس، إن رفع لافتة عملاقة كتب عليها "فلسطين حرة" أثناء مباراة لفريق سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد أمر "غير مقبول"، على حد قوله.

وعندما سئل بشأن ما إذا كان يجب معاقبة النادي، قال ريتايو لإذاعة سود راديو، إنه لا يستبعد أي شيء وسوف يطلب توضيحا من النادي المملوك لقطر للاستثمارات الرياضية منذ 2011.

وقال ريتايو: "هذا غير مقبول. تمنع قواعد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) الرسائل السياسية وهذه رسالة سياسية"، على حد قوله.

وعبر منصة إكس، كتب يوناثان أرفي رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، أن اللافتة بمثابة "فضيحة".

وجاءت الواقعة قبل استضافة فرنسا إسرائيل في 14 نوفمبر في دوري الأمم الأوروبية.

وتظاهر أنصار فلسطين الأسبوع الجاري عند مبنى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للمطالبة بإلغاء المباراة.