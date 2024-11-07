مستشار وزير الإسكان: القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تضمن اتخاذ قرارات رشيدة

أكد مستشار وزير الإسكان والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، المهندسة نفيسة هاشم، أهمية البيانات في دعم السياسات، قائلة إن "القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تضمن اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى تعديلات".

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

وناقشت الجلسة أهمية البيانات في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور القطاع في تحقيق رؤية الوزارة بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم أن البيانات تعكس حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتوضح الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ومعدلات التغير في أسعار مواد البناء.

تضمنت الجلسة استعراضاً لمتابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن منظومة إصدار التراخيص، وأهمية البيانات في دعم البيئة التشريعية، إضافة إلى الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص، وتوزيع الاستثمارات على مستوى المحافظات والمدن الجديدة منذ عام 1982، مما يتيح تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات السكانية والبنائية.

واستعرض مسؤولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوجه التعاون بين الجهاز ووزارة الإسكان في بيانات الإسكان والتنمية العمرانية، ومنها تعدادا 2006 و2016، حيث كان للقطاع دور أساسي في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، إضافة إلى التحضير للتعداد الجديد 2026 الذي سيعتمد على الرقمنة وإنشاء رقم موحد للمباني.