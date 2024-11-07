سقوط جرحى من قوات اليونيفيل جراء الاستهداف الإسرائيلي لسيارة في صيدا

في استهداف إسرائيلي جديد اليوم، شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة قُرب حاجز الأولي للجيش اللبناني في صيدا، ما أدّى إلى اشتعالها على الفور.

وبحسب ما نشرته صحيفة «النهار» اللبنانية، أفادت المعلومات الأولية بوقوع إصابات جرّاء هذا الاستهداف.

ووفقًا للصحيفة، صودف مرور قافلة تابعة لقوات «اليونيفيل» أثناء الاستهداف، ما أدّى إلى إصابة عدد من الجنود من الكتيبة الإندونيسية بجروح طفيفة، وجرى إسعافهم ميدانيّاً.

من جهتها، أفادت غرفة «التحكم المروري»، بقطع السير على أوتوستراد صيدا - بيروت محلّة الأولي بسبب حدث أمني طارئ.

وصباح اليوم، استهدفت مسيّرة إسرائيلية أيضاً سيارة على طريق الجمهور- الكحالة، في مشهد بات يتكرّر أسبوعيّاً في تلك المنطقة.