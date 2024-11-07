البنك المركزي البريطاني يستعد لخفض سعر الفائدة رغم المخاوف من احتمالية حدوث تضخم جديد

من المقرر أن يخفض بنك انجلترا (البنك المركزي) سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، فيما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات.

غير أن، خبراء الاقتصاد حذروا من أن المخاوف بشأن مسار مستقبل الأسعار عقب الموازنة التي طرحتها الحكومة العمالية الجديدة الأسبوع الماضي والتي تزيد الضرائب والأثر الاقتصادي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يحد من عدد عمليات الخفض العام المقبل.

وبالنسبة للوقت الحالي، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك انجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 75ر4 %. وفي أغسطس، خفضت لجنة السياسات النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء بالبنك، تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ الأيام الأولى من جائحة فيروس كورونا في ربيع 2020.

ورفعت البنوك المركزية حول العالم على نحو مفاجئ تكاليف الاقتراض من نحو صفر خلال الجائحة عندما بدأت الأسعار في الزيادة، وكان ذلك أولا نتيجة لتراكم مشاكل سلاسل التوريد، ثم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت تكاليف الطاقة. ونظرا لأن معدلات التضخم انخفضت مؤخرا من أعلى مستوياتها خلال عقود، بدأت تلك البنوك المركزية في خفض سعر الفائدة.

وقال المحللون إنه من المرجح أن صناع السياسات واثقون أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني تراجعت بما يسمح لهم بتخفيف العبء المالي أكثر من على كاهل الشركات وأصحاب الرهن العقاري.

وفي العام الذي انتهى في سبتمبر، بلغ التضخم 7ر1 % وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021، وأقل من نسبة البنك المركزي المستهدفة والبالغة 2 %.