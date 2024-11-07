ترامب حول الاتصال ببوتين: أعتقد أننا سنتحدث سويا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، أنه "يعتقد" أنه سيتحدث قريبا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب لقناة "إن بي سي" الأمريكية في أول مقابلة تجرى معه منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية: "أعتقد أننا سنتحدث سويا".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن الخميس "استعداده لاستئناف التواصل" مع ترامب، بعد فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، موجها إليه التهنئة بذلك.

وأفاد بوتين خلال منتدى مشيرا إلى ترامب إلى أنه "إذا أراد أحد استئناف التواصل، فهذا لا يزعجني، أنا مستعد. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأهنّئه بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة".

وأضاف: "رغبة ترامب في استعادة العلاقات مع روسيا وتسهيل إنهاء الأزمة الأوكرانية تستحق الاهتمام".

وتابع: "نحن مستعدون لاستعادة العلاقات مع أمريكا والكرة في ملعب واشنطن"، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربيه الإخبارية.

وسبق لبوتين أن أعلن قبل الانتخابات الأمريكية أنه يفضّل رؤية جو بايدن، ثم كامالا هاريس، في البيت الأبيض، معتبرا أن سلوكهما بالنسبة إلى موسكو أكثر "قابلية للتوقع" من سلوك ترامب.

لكن الرئيس الروسي أبدى في المقابل الخميس إعجابه بكيفية تصرف ترامب حين تعرض لمحاولة اغتيال خلال أحد تجمعاته الانتخابية، قائلا: "تبين أنه شخص شجاع".

وشدد على أن "الأشخاص يظهرون على حقيقتهم في الظروف الاستثنائية. وفي رأيي أنه تصرف في شكل سليم وشجاع جدا، كرجل".