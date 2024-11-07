بوتين يهنئ ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية، في أول تصريح علني للرئيس الروسي بشأن نتيجة الاقتراع في الولايات المتحدة.

وجاء تصريح بوتين أثناء منتدى دولي، بعد خطاب في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.

وأضاف بوتين أن ما قاله ترامب "عن الرغبة في استعادة العلاقات مع روسيا، والمساعدة في إنهاء الأزمة الأوكرانية، من وجهة نظري، يستحق الانتباه على الأقل".

ورحب الكرملين في وقت سابق بزعم ترامب أنه قد يتفاوض من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا "في 24 ساعة" لكنه شدد على أنه سينتظر من أجل خطوات سياسية ملموسة.

وقال بوتين في جلسة أسئلة وإجابات في المؤتمر: "أود ان أغتنم هذه الفرصة لأهنئه على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".

وفيما يتعلق بما يتوقعه من الولاية الثانية لترامب، ذكر بوتين "لا أعرف ما الذي سيحدث الآن، ليست لدي أدنى فكرة".

وأضاف: "بالنسبة إليه، ستكون هذه آخر ولاية رئاسية. وما سيقوم به أمر يخصه".