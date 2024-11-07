 الداخلية تكشف ملابسات تدوال خبر على فيسبوك بسقوط شخص من داخل مبنى شرطي بالإسماعيلية - بوابة الشروق
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الداخلية تكشف ملابسات تدوال خبر على فيسبوك بسقوط شخص من داخل مبنى شرطي بالإسماعيلية

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 12:41 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 12:41 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً الزعم بسقوط شخص من داخل مبنى قسم شرطة أول الإسماعيلية.

بالفحص تبين أن المبنى المشار إليه كان مستخدماً لأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية وتم تسليمه لمالكيه منذ فترة ومهجور حالياً، كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمديرية بلاغاً من أحد المستشفيات بوصول عامل خردة- مقيم بمنطقة ثان الإسماعيلية- مصاباً بكسر بالساق والذراع إثر ادعاء سقوطه من المبنى المُشار إليه.

وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه و(عامل خردة آخر - مقيم بذات الدائرة) لخلافات مالية بينهما. فقام بالدلوف للمبنى المُشار إليه والقفز من الطابق الأول خشية تعدى الأخير عليه بالضرب "نتج عن ذلك حدوث إصابته".

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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