قوات اليونيفيل تعلن تعرض 5 من عناصرها لإصابات في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلنت قوات حفظ السلام في لبنان «اليونيفيل»، عن تعرض 5 من عناصرها لإصابات في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «بعد ظهر اليوم، كانت قافلة تابعة لقوات اليونيفيل، تنقل جنود حفظ سلام وصلوا حديثا إلى لبنان، تمر عبر صيدا عندما وقع هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب منها».

وأضافت: «أصيب خمسة من جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، وجرى علاجهم على الفور من قبل الصليب الأحمر اللبناني، ثم واصلوا طريقهم إلى مواقعهم في جنوب لبنان».

وأشارت إلى أن «الجيش اللبناني أكد إصابة ثلاثة من جنوده عند نقطة التفتيش التابعة للجيش اللبناني والقريبة من موقع الغارة».

واستطردت: «نذكر جميع الأطراف بالتزامها بتجنب الأعمال التي تعرض قوات حفظ السلام أو المدنيين للخطر، يجب حل الخلافات على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف».

وفي وقت سابق، نوهت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، بأن «العدو الإسرائيلي استهدف سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي - صيدا ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة 3 عسكريين من عناصر الحاجز و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور».