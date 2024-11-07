الوادي الجديد: سحب عينات من محطات مياه الشرب لضمان خلوها من أي ملوثات

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم المرور على عدد من محطات لمياه شرب وسحب عينات للتأكد من سلامة وجودة المياه، وعدم وجود أي ملوثات بها، وكذلك سحب عينات من حمامات السباحة لضمان عدم وجود ملوثات بالمياه والحفاظ على صحة المتدربين، بالإضافة المرور على 25 منشأة غذائية، وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ضمن جهود مراقبة الأغذية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح الزملوط، أن مديرية الصحة قدمت خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لـ536 مواطنا على مستوى المحافظة، كما انتهى المجلس القومي للمرأة من حملة طرق الأبواب والتي شملت تنفيذ برنامجي ريادة أعمال بقرى بغداد وعدن، بجانب استخراج بطاقات رقم قومي بمركز الخارجة، بينما نفذ قطاع الثقافة ورشة فنون تشكيلية في مدرسة التربية الفكرية بالخارجة، شملت أنشطة رسم وتلوين على الوجه.

وتابع: كما نفذت مديرية التربية والتعليم مجموعة من اللقاءات التفاعلية لطلاب المحافظة الموهوبين في الإدارات التعليمية حول التفكير الإبداعي، بينما تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل واللقاءات التوعوية للطلاب حول "ترشيد استهلاك الطاقة والمياه" و"تنشيط السياحة الداخلية".