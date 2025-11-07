مساهمو تسلا يصوتون لصالح حزمة رواتب ضخمة لماسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صوت مساهمو شركة تسلا لصالح حزمة رواتب للرئيس التنفيذي إيلون ماسك قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار إذا تم تحقيق سلسلة من الأهداف الطموحة.

وصوّت أكثر من 75% من المساهمين لصالح حزمة الأسهم، التي قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار إذا زادت القيمة السوقية لتسلا بنحو خمسة أضعاف ونصف خلال العقد القادم.

وتشمل الشروط الإضافية استمرار ماسك في منصب الرئيس التنفيذي، ونشر تسلا مليون سيارة أجرة روبوتية (روبوت تاكسيز)، وتسليم مليون روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويعد ماسك البالغ من العمر 54 عاماً بالفعل أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بأكثر من 470 مليار دولار.