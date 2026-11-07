وزير الدفاع الألماني عقب احتجاجات شبابية: نحتاج إلى قوات مسلحة قوية للردع

شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على أهمية وجود قوات مسلحة ألمانية قوية، وذلك عقب احتجاجات نظمها شباب ضد الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال بيستوريوس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "عندما يردد المتظاهرون أننا لا نريد الذهاب إلى الجبهة والموت في الحرب، فلا يسعني إلا أن أقول إننا نريد الشيء نفسه تماما. ولهذا تحديدا نحتاج إلى قوات مسلحة قوية قادرة على الردع، حتى لا نجد أنفسنا مضطرين إلى خوض قتال في أي مكان من الأساس".

ودخل قانون الخدمة العسكرية الجديد حيز التنفيذ في يناير الماضي، وينص على إخضاع الشباب الذكور لفرز إلزامي متعلق بالتجنيد، وإعادة العمل بنظام حصر وتسجيل المؤهلين للخدمة العسكرية. ومع ذلك، لا يزال مبدأ التطوع ساريا فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية. ومنذ العام الجاري يتلقى جميع الشباب من الذكور والإناث، المولودين اعتبارا من عام 2008، استبيانا يتضمن أسئلة عن مدى رغبتهم في أداء الخدمة العسكرية. ويلتزم الذكور بالإجابة عنه، بينما يمكن للإناث الإجابة اختياريا.

ويهدف القانون إلى زيادة قوام القوات المسلحة الألمانية من نحو 184 ألف جندي وجندية حاليا إلى ما بين 255 ألفا و270 ألفا بحلول عام 2035. وتستجيب ألمانيا بذلك للتهديد الذي تمثله روسيا، ولأهداف حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تغيرت نتيجة لذلك. ولن يُتخذ قرار بشأن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية إلا إذا تعذر تحقيق الأعداد المستهدفة من خلال المتطوعين.

وكان شباب قد نظموا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مظاهرات في العديد من المدن الألمانية للمطالبة - من بين أمور أخرى - بتحسين جودة التعليم وزيادة الاهتمام بحماية المناخ، كما رفضوا فرض الخدمة العسكرية الإلزامية.