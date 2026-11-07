الآلاف يتوافدون على حديقة في أوروجواي لحضور أول قداس لبابا الفاتيكان في أمريكا الجنوبية

توافد آلاف الأشخاص إلى مدينة تقع على ضفاف نهر أوروجواي اليوم السبت، لحضور أول قداس يقيمه بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر في أمريكا الجنوبية فيما سعى الحبر الأعظم لرفع مكانة الكنيسة الكاثوليكية في أوروجواي وهي أكثر مدينة علمانية في المنطقة.

وكان أكثر من 30 ألف شخص –بينهم الكثير من أوروجواي ولكن أيضا من الأرجنتين والبرازيل المجاورتين- قد سجلوا لحضور القداس في باركيه باريس لوندريس وهي مساحة خضراء شاسعة على الطرف الجنوبي من بايساندو وهي مدينة لم يزرها أي حبر أعظم من قبل.

وتستضيف بايساندو الواقعة على بعد نحو 375 كيلومترا من العاصمة مونتيفيدو، أول قداس لليو الرابع عشر في مستهل جولته في أمريكا الجنوبية التي تضم ثلاث دول التي كانت محل شك بعدما خضع لجراحة لعلاج سرطان الرئة في 13 أكتوبر.

ويسعى ليو الذي وصل أوروجواي أمس الجمعة في يوم كان مليئا بالارتباطات، لحث الشعب في أكثر دولة علمانية في أمريكا الجنوبية على التحول إلى المذهب الكاثوليكي ليجدوا ما يساعدهم على مواجهة مشاكل الحياة وتحدياتها.

ويبلغ عدد سكان أوروجواي 5ر3 مليون نسمة.