راجح داوود يهدي مزيج الأصالة والمعاصرة لاسم فوزي فهمي بالأوبرا

يهدى الموسيقار راجح داوود أحد مؤلفاته بعنوان حوار الفيولينة والربابة لاسم الفارس النبيل الراحل الدكتور فوزي فهمي ويلعب سولوهاتها العازف أحمد منيب خلال حفل أوركسترا أوبرا القاهرة المقام بقيادة المايسترو ناير ناجي في الثامنة من مساء غد الثلاثاء على المسرح الكبير.

وعن المؤلفة يقول راجح داوود إنه كتبها خصيصًا للراحل الدكتور فوزي فهمي باعتباره كان نموذجًا لتلاحم الأصالة بالمعاصرة؛ حيث تعد المعزوفة مزيجًا بين تقنيات الفيولينة المعاصرة وألحان آلة الربابة الشعبية التي تعزف بالشكل التقليدي وتلامس الوجدان وتفتح آفاقا للإبداع الفني بأشكاله المختلفة.

يضم البرنامج أيضا باقة من إبداعات راجح داوود الموسيقية التى يشارك فى لعب صولوهات العازفين محمود عبد الفتاح (عود)، شريف إسحاق (بيانو)، ماجد سرور (قانون)، هاني البدري (ناي)، سمير عزمي (غناء)، محمد العشري (باص جيتار)، حازم عبد القادر (درامز)، سوزان صابر (فيولا)، صفاء عبد الرحمن (فلوت)، هاني بدير (إيقاع) ومنها تقاسيم للفلوت والاوركسترا الوتري، ملهى صغير للفيولا واوركسترا الحجرة، جنية البحر قصيد سيمفوني للاوركسترا، رسائل البحر لمجموعة صوليست واوركسترا وتري، ابتهال لصوت غنائي واوركسترا الحجرة، الرجل الثالث للبيانو والأوركسترا، نصر السماء للقانون والأوركسترا، أسلحة دمار شامل للناي والبيانو والأوركسترا، باسكاليا للعود والاورغن والأوركسترا الوترى والتى يشارك مؤلفها بالعزف على الة الاورغن، وشوشة الورد للاوركسترا الوتري، عصافير النيل للقانون واوركسترا الحجرة، بالإضافة إلى مهرج السيرك للأوركسترا التي يهديها داوود إلى زوجته .

يشار إلى أن راجح داوود أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف المهوسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، حاصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003 وغيرها .