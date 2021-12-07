قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن عاصفة ترابية تضرب البلاد اليوم الثلاثاء.

وأوضحت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، إنّ العاصفة تبدأ اليوم الثلاثاء على بعض المناطق الشمالية، ثم تشمل كل مناطق الجمهورية يوم الأربعاء.

وأضافت أن الرؤية الأفقية قد تصل لأقل من 1000 متر، ونصحت بخفض السرعات أثناء القيادة على الطرق السريعة، محذرة من أنّ سرعة الرياح قد تؤدي إلى سقوط الأشجار واللوحات المعدنية والبلكونات لا سيّما للبيوت القديمة.

وأوضحت أنّ هناك فرصًا لهطول أمطار غدًا على مطروح والسلوم، فيما تهطل أمطار متوسطة يوم الأربعاء على كل السواحل الشمالية، بجانب بعض مناطق الوجه البحري، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، وأن التحسن في التواء يبدأ يوم الخميس المقبل.

وقدمت الهيئة عدة نصائح يجب على المواطنين اتخاذها أثناء الفترة التي تشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية، بوجوب غلق النوافذ جيدا، وعدم خروج مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية فى مثل هذه الأجواء، والقيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويصاب أصحاب أمراض الجيوب الأنفية بالتهاب وضيق في التنفس عبر الممرات الأنفية نتيجة العديد من الأسباب، بينها نزلات البرد، والأنفلونزا، والحساسية الموسمية، أو التعرض بصفة مباشرة للعواصف الترابية واستنشاق الغبار الذي يسبب سيلان الأنف وآلام الرأس.

في هذا التقرير نستعرض كيفية علاج احتقان الأنف وتخفيف الضغط على الجيوب الأنفية، بحسب أطباء موقع "ويب ميد" الطبي الأمريكي..

1. في حال كنت تعاني من سيلان الأنف المخاطي، ركز على الحفاظ على ممرات الأنف والجيوب الأنفية رطبة، فعلى الرغم من أن الناس يعتقدون أحيانًا أن الهواء الجاف قد يساعد في إزالة سيلان الأنف، إلا أنه في الواقع له تأثير معاكس، وسيؤدي تجفيف الأغشية إلى زيادة تهيجها.

2. للحفاظ على ممرات الأنف رطبة استخدم المرطب، وخذ حمامًا طويلاً أو استنشق البخار من إناء به ماء دافئ ليس شديد السخونة.

3. شرب الكثير من السوائل، المؤدية إلى تليين المخاط، ما قد يساعد في منع انسداد الجيوب الأنفية.

4. استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف، وهو ماء مالح، فاتر يتم استنشاقه للمساعدة على منع جفاف الممرات الأنفية.

5. جرب استخدام "وعاء نيتي" وهو جهاز بلاستيكي مطاط لتنظيف الجيوب الأنفية عبر دفع المحلول داخل فتحة الأنف اليمنى وخروجها من اليسرى والعكس.

6. ادخل المحلول الى أنفك بالطريقة الصحيحة وبلطف، حتى لا تدخل المخاط إلى أذنيك أو أجزاء أخرى من الجيوب الأنفية.

7. استخدم الماء المقطر المعقم أو الماء الذي تم غليه وتبريده لتكوين المحلول الملحي، واشطف الجهاز بعد كل استخدام واتركه يجف في الهواء.

8. ضع منشفة مبللة دافئة على وجهك، قد يخفف الآلام ويفتح الممرات الأنفية.

9. ادعم نفسك في الليل بالاستلقاء على وسادتين، حيث قد يؤدي رفع رأسك إلى جعل التنفس أكثر راحة.

10. تناول الأدوية التي ينصح بها الطبيب.