جونسون: مؤشرات متحور أوميكرون أكثر قدرة على الانتشار من دلتا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، وجود "مؤشرات مبكرة" على أن المتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا" المستجد أكثر قدرة على الانتشار من المتحور "دلتا".

وقال جونسون حول آخر تطورات الوضع الوبائي بالبلاد - خلال اجتماع للحكومة صباح اليوم - إنه من المبكر للغاية الوصول لنتائج نهائية بشأن خصائص المتحور "أوميكرون"، لكن مؤشرات أولوية أفادت بكونه أكثر قدرة على الانتشار من "دلتا"، الذي يقف خلف الغالبية العظمى من حالات الإصابة بالفيروس خلال الآونة الأخيرة، حسب ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن الناطق الرسمي باسم جونسون.

ووفقا لآخر البيانات الحكومية التي رُصدت في المملكة المتحدة (حتى الأمس)، تم تسجيل 336 حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" - الذي أُعلن اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي - من بينها 261 حالة في إنجلترا، و71 في اسكتلندا، و4 في ويلز.

وقال وزير الصحة ساجد جافيد للبرلمان أمس الاثنين، إنه جرى رصد حالات إصابة بـ"أوميكرون" ليس لها أي تاريخ مع السفر خارج البلاد مؤخرا، الأمر الذي يعني أنه بدأ في الانتشار داخل المجتمع البريطاني.