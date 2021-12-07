أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، رصد 3 حالات إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، بين طلاب أجانب في جامعات في العاصمة سول.

وأكدت الوزارة -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) في نسختها بالإنجليزية- إصابة 3 طلاب أجانب في جامعات هانكوك للدراسات الأجنبية وكيونجهي وسول الوطنية بالمتغير، لتزداد المخاوف من انتشاره في الجامعات، وذلك على الرغم من أن الجامعات الثلاث بدأت وضع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المتغير، متوقعة أن يتم تأكيد مزيد من حالات الإصابة لدى الطلاب بعد ظهور نتيجة اختبارات المخالطين.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إن فرض الإجراءات الخاصة الجديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد إجراء حتمي، داعيًا المواطنين إلى مزيد من التفهم.

وأوضح مون -خلال اجتماع مجلس الوزراء الكوري، اليوم /الثلاثاء/، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أن بلاده تواجه وضعًا خطيرًا للغاية، مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة والحالات الخطيرة والوفيات آخذ في الازدياد إلى جانب انتشار متحور أوميكرون الجديد.

وأكد أن اللقاح هو الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من كورونا، داعيا الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعتين من اللقاح، الحصول على جرعات معززة، وسط تزايد القلق بشأن متحور أوميكرون الجديد الذي يعد أكثر قابلية للعدوى من سلالات كورونا السابقة.

وأصدر الرئيس تعليماته لمساعديه بوضع المزيد من الإجراءات لمنع انتشار متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المستجد، وحث المواطنين على الحصول على جرعات معززة من لقاح كورونا، حيث تكافح البلاد مع ارتفاع مفاجئ في حالات الإصابة والوفيات بكورونا.

وأضاف أن الأسابيع الأربعة المقبلة هي وقت حاسم، ويمكن التغلب عليها، وبالإمكان المضي قدما إلى استعادة الحياة الطبيعية، إذا بُذل كل الجهد لمنع انتشار كورونا في مرحلة مبكرة واستقرار النظام الطبي.

يشار إلى أن السلطات الصحية أكدت حتى الآن إصابة 36 حالة بمتحور أوميكرون الجديد في البلاد، حيث شددت الحكومة الكورية بالفعل قواعدها المخففة للتباعد الاجتماعي، حيث عدلت وتيرة حملتها "التعايش مع كوفيد-19"، مؤكدة أنه ابتداء من يوم 6 ديسمبر حتى 2 يناير، سيتم تخفيض الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح به في التجمعات الخاصة إلى ستة في منطقة سول الكبرى و8 في مناطق أخرى، فيما يتعين على زوار الأعمال عالية الخطورة، إظهار تصريح اللقاح أو نتيجة اختبار فيروس كورونا السلبية، ومن بين الأماكن المدرجة حديثًا، المطاعم والمقاهي والمراكز التعليمية ودور السينما وغرف الدراسة العامة والمكتبات والمتاحف، ويُطلب من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا أيضًا تلبية إجراءات تصريح اللقاح بدءًا من 1 فبراير المقبل وسيتم السماح بفترة أسبوع واحد لنظام تصريح اللقاح قبل تطبيق القواعد، كما يجب خضوع المسافرين الوافدين للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم حتى 16 ديسمبر.