أتلتيكو مينيرو يحتفل بلقب الدوري البرازيلي بوشم مجاني على أجساد جماهيره

اختار نادي أتلتيكو مينيرو تخليد الفوز بلقبه الأول في الدوري البرازيلي لكرة القدم منذ 50 عاماً من خلال وشوم مجانية على أجساد مشجعيه.

واصطف المئات من المشجعين الإثنين تحت المطر في مدينة بيلو هوريزونتي الجنوبية الشرقية، للحصول على واحد من أربعة تصميمات لتخليد الفوز باللقب.

واستعان المنظمون بقرابة 30 فناناً لوشم المشجعين في ملعب النادي "أم أر في أرينا" الذي لا يزال قيد الانشاء.

ومنح المنظمون المشجعين الحرية في اختيار صورة الكأس كوشم، الديك الذي يعتبر تميمة النادي، عبارة "فاز الديك" أو رسم للملعب الجديد.

وقالت المتقاعدة تيريزينيا داس جراكاس (73 عاماً) بفخر وهي تتباهى بوشمها الجديد "لدي ديك في قلبي، والآن هناك واحد على ذراعي".

حتى أن بعض المشجعين المتفانين اصطفوا منذ ليل الأحد للتأكد من حصولهم على واحد من ألف وشم مجاني مقدم من النادي.

وناشد المنظمون المشجعين التبرع بكيلوجرام من الطعام للجمعيات الخيرية مقابل الوشم.

وتمت رعاية هذا الحدث من قبل شركة البناء "أم أر في" التي أسسها روبنز مينين، وهو واحد من مجموعة من المحسنين الذين أقرضوا أتلتيكو مينيرو أموالاً بدون فائدة لتمكين النادي من التعاقد مع سلسلة من النجوم.

وحسم أتلتيكو مينيرو لقبه الثاني في دوري الأضواء، بعد الذي أحرزه عام 1971، قبل مرحلتين على نهاية الموسم بفوزه الخميس الماضي على باهيا 3-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والثلاثين.

ورفع صيده الى 81 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه فلامنجو الذي تنازل عن العرش بعدما توج باللقب في الموسمين الماضيين.

وبعد بداية موسم صعبة، نجح فريق المدرب أليكسي ستيفال وبقيادة لاعبين مثل هالك والإسباني البرازيلي الأصل دييجو كوستا، في فرض هيمنته على الدوري ابتداءً من المرحلة الخامسة عشرة، وصولاً الى حسم اللقب وتوجيه ضربة أخرى لفلامنجو الذي خسر المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية أمام مواطنه بالميراس، ما أدى الى رحيل مدربه ريناتو بورتالوبي الذي وصل إلى الفريق في الصيف المنصرم.