براون يوجه رسائل للاعبين و يعالج الأخطاء في مران الإسماعيلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أول تدريباتهم خلال المعسكر التحضيرى المقام في أحد فنادق الإسماعيلية، استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ المران بمحاضرة تحفيزية، من جانب الأرجنتيني خوان براون، حيث طلب من اللاعبين ضرورة بذل قصارى جهدهم في التدريبات، والتأكيد على أن مشاركة اللاعبين مع الفريق تتوقف على المردود المقدم منهم خلال التدريبات والمباريات الودية.

وتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين حيث شملت المجموعة الاولى.. مروان شوقى – وجية عبد الحكيم – محمود البدرى – محمد نصر -محمد عمار – عبدالله جمعة – محمد دسوقى – باهر المحمدى -محمد هاشم.

ضمت المجموعة الثانية .. محمد بيومى – شكرى نجيب -محمود دونجا -عمر الوحش – محمد عادل -محمد عبد السميع – محمد صادق – بنسون شيلونجو – محمد مخلوف – محمد الشامى.

المران تطرق لبعض النواحى الخططية والتكتيكية منها اللعب من لمسة واحدة ومهارات الاستلام والتسلم، وشهد المران عودة عبد الرحمن مجدى للتدريبات حيث اكتفى بالجرى حول الملعب منفردا.

وخاض حراس المرمى تدريبات تحت إشراف مدربهم سيد توفيق على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية، قبل نهاية المران، تم عمل تقسيمة لمدة ٣٠ دقيقة شرح خلالها المدير الفنى بعض الاخطاء التى وقع بها اللاعبين خلال المباريات السابقة.