 سوريا و الأمم المتحدة تبحثان آخر التطورات والوضع بالمنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا و الأمم المتحدة تبحثان آخر التطورات والوضع بالمنطقة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 3:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 3:57 م

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، والوفد المرافق له، آخر التطورات ذات الصلة بالوضع في سوريا والمنطقة.

واستعرض المقداد خلال لقائهما اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية، التحديات الأساسية التي تواجهها سوريا والمتمثلة بشكل خاص بالآثار السلبية التي خلفها الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب على الاقتصاد السوري وعلى حياة السوريين، وكذلك استمرار الوجود الأمريكي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية في انتهاك فاضح للسيادة السورية وللقانون الدولي.

ومن جانبه عرض المبعوث الخاص نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به.


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