رئيس وزراء لاتفيا يتعهد بدعم الصحفيين الروس المنفيين في بلاده

تعهد رئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريجانيس كارينش، بأن تواصل بلاده دعم الصحفيين الروس الذين يعيشون في المنفى في لاتفيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أنه أصر على ضرورة التزام كل العاملين في وسائل الإعلام بالقوانين المطبقة في لاتفيا.

وجاءت تصريحات كارينش، التي أُذيعت اليوم الأربعاء، في إشارة إلى احتجاج نتيجة سحب رخصة البث الخاصة بقناة "دوزهد" التليفزيونية الروسية المستقلة، التي انتقلت إلى لاتفيا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير الماضي.

ورفض رئيس الوزراء التعليق على قرار هيئة الإشراف الإعلامي اللاتفية لأنها هيئة مستقلة. لكنه أكد أن لاتفيا "دولة دستورية" ووسائل الإعلام يحق لها الطعن في القرارات في المحكمة.

وكان المجلس الوطني لوسائل الإعلام الإلكترونية قد ألغى أمس الثلاثاء الرخصة التي كان قد منحها لقناة "دوزهد" التي تعرف أيضا باسم "تي في رين"، بسبب العديد من الانتهاكات لقانون الإعلام.