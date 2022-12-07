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﻿﻿الزمالك يبدأ الاستعداد لبيراميدز بدون راحة

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 9:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 9:56 م

‎رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الخميس، بعد الفوز على طلائع الجيش في لقاء اليوم بالدوري الممتاز. 

ويستأنف الأبيض تدريباته غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وفاز فريق الزمالك على  طلائع الجيش برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.


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