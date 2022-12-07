أعلنت مفوضية الانتخابات في نيبال، الانتهاء من فرز أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 20 نوفمبر الماضي دون حصول أي حزب بمفرده على الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات جورو واجل، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه تم فرز جميع الأصوات وإرسال النتائج إلى الأحزاب السياسية، موضحا أنه بمجرد انعقاد المجلس الجديد سيتم اختيار رئيس الوزراء الذي سيحصل على دعم ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس.

ويبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان النيبالي 275 عضوا، من بينهم 165 يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر فيما يتم اختيار الأعضاء الـ 110 الباقين من جانب الأحزاب السياسية التي تخصص المقاعد بما يتناسب مع الأصوات التي تحصل عليها، وشاب الانتخابات أعمال عنف متفرقة ونسبة مشاركة أقل من المتوقع، والتي كان كثيرون يأملون أن تجلب الاستقرار السياسي في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، والتي تغيرت فيها 13 حكومة في السنوات الـ 16 الماضية.

وألقى باللائمة في تباطؤ الاقتصاد على التغييرات المتكررة في الحكومة والمشاحنات بين الأحزاب السياسية.