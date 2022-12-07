مباحثات مصرية أمريكية على هامش منتدى غاز شرق المتوسط

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالتعاون المشترك مع الولايات المتحدة بمجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، وللسعي للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والخبرات الأمريكية في دعم الجهود البترولية المصرية في هذا الصدد، خاصة وأن قطاع البترول قام بالفعل بإعداد مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ بمجال خفض الانبعاثات وتوفير الكوادر والمهارات اللازمة لتحقيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول، على هامش الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، بوفد وزارة الطاقة الأمريكية، والذي يضم برادفورد جون كرابتري مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون، وجوش فولز نائب مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لأوروبا وأوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم بحث سبل التعاون المصري الأمريكي في مجالات البترول والغاز.

وقال الملا "إن المباحثات المصرية الأمريكية في مجال الطاقة خلال مؤتمر المناخ (Cop27) كانت بناءة ومثمرة وشهدت توافقا وتفاهما في الرؤي بشأن التعاون المشترك في خفض الانبعاثات، وأن هذا الحدث العالمي الفريد كان فرصة كبيرة لاستعراض مجهودات ومبادرات شركات البترول والغاز العالمية لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون".

ومن جهته، أعرب مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية عن اهتمام بلاده بالتعاون في هذا المجال من خلال المبادرة الأمريكية العالمية (صفر انبعاثات ضارة) واستعدادها لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي لمصر وكافة الدول المنضمة للمبادرة من خلال المعامل الوطنية الأمريكية التي تمتلك أحدث التكنولوجيات والخبرات لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون، بما يمكن أن يدعم تلك الدول بقوة في جهودها.

وشهد اللقاء استعراض مبادرة التعهد العالمي للميثان التي تشارك فيها مصر، والاستفادة من التكنولوجيات والخبرات الأمريكية في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الصناعة البترولية والغازية، ولاسيما في ظل انضمام مصر للمبادرات العالمية في هذا الشأن، فضلا عن سبل تعزيز الاستثمارات الأمريكية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في المناطق الواعدة بمصر.

كما تم استعراض التعاون بين البلدين تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أشار وزير البترول إلي تعاظم دور المنتدى كمُورد للغاز لتأمين جانب من الإمدادات اللازمة لتلبية الطلب الإقليمي، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المنتدى أصبح تجمعا دوليا مهما لصناعة الغاز بالمنطقة هدفه الأول دعم التعاون بين أعضائه لتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الغاز والبنية التحتية.

ونوه الملا بأن حرص الولايات المتحدة على المشاركة في المنتدى كعضو مراقب يعكس الأهمية التي توليها للمنتدى ودوره الحالي والمستقبلي في مجال الطاقة، لافتا إلى أن التحديات العالمية الراهنة أظهرت بقوة أهمية التعاون في مجال الطاقة.

وأشاد مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية بدور المنتدى في توفير منظومة تكامل وترابط ناجحة بين الدول الأعضاء بهدف الاستفادة من موارد الغاز دون الالتفات للصراعات وإعطاء الأولوية للصالح العام لشعوب المنطقة في الاستفادة من مواردها.

وتطرق اللقاء الي استعراض فرص تعزيز الاستثمارات الأمريكية للبحث عن الغاز والبترول، حيث أكد الملا أن قصص النجاح في زيادة إنتاج الغاز المصري من البحر المتوسط ساهمت في جذب كبريات الشركات الأمريكية، مثل (إكسون موبيل وشيفرون) للعمل في مصر، والاستثمار في البحث عن الغاز والبترول بمناطق البحرين المتوسط والأحمر يحفزها في ذلك المناخ الداعم للاستثمار في قطاع البترول والغاز، والذي عزز بدوره من استثمارات الشركات الأمريكية العاملة بالفعل في مصر وحققت نجاحات كبيرة في الصحراء الغربية.