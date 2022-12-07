 القبس الكويتية: إيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر - بوابة الشروق
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القبس الكويتية: إيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر


نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 11:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 11:19 م

قالت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة لجريدة «القبس» الكويتية، إن «الهيئة العامة للقوى العاملة قررت بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر»، وذلك بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط «القوى العاملة» مع مصر.

وبحسب جريدة «القبس»، عللت المصادر هذا القرار بجملة أسباب أبرزها: «العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلاً عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة».

وأضافت المصادر: «إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي».

وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضحت المصادر «أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر».

وشددت المصادر على أن «هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد».

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